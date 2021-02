Bancomat assente a Cascine di Buti

Di due punti prelievo Bancomat a Cascine di Buti (BUTI), adesso dal mese di gennaio 2021siamo a ZERO...ad una frazione con circa 3000 (tremila) abitanti è stato tolto uno dei servizi essenziali per i suoi abitanti. E' stato chiuso il punto Bancomat del Bancopopolare, di nome e non di fatto, creando non pochi disagi alla cittadinanza. Molti negozi hanno chiuso con questa pandemia, Ristori non arrivati oppure insufficienti, anche le Banche hanno dovuto effettuare dei tagli in questo periodo, non hanno avuto i ristori? Sono stati insufficienti? Spero che qualcuno si interessi del caso.