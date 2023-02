Evento Bellezza Benessere Salute alla Stazione Leopolda

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, presso la Stazione Leopolda di Pisa ti aspettano due giornate dedicate alla Bellezza al Benessere e alla Salute di Donne Uomini e Bambini. Molte attività e professionisti del settore saranno presenti all’interno per far scoprire i loro prodotti e servizi. All'interno tanti servizi gratuiti tra cui: massaggi, pulizia viso con ultrasuoni, make up, consulenza nutrizionale e psicologica, piega, acconciature, riflessologia plantare, conferenze, taglio capelli uomo e bambino, pressoterapia. Poi bar e catering, prova di power yoga, servizio fotografico, esibizioni di danza e molto altro ancora.

Orario: 10-21. Biglietto di ingresso con riduzione scaricabile. Organizzato da Unikey Corporation. Mail:info@unikeycorporation.it, Cel:3458990014.