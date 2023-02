Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella serata di venerdì 24-02-2023, nell'atrio antistante il centro SMS di Pisa, è stato effettuato un collegamento audio/video con l'artista russo Andrei Molodkin dal titolo “Bloody Democracy” e “Putin Filled with Ukrainian Blood”. L’artista che si trova in Ucraina ha voluto sottolineare il ruolo della cultura e dell’arte che è quello di creare il contesto per comprendere la portata della crisi umanitaria che stiamo attraversando e di cui il popolo ucraino ne sta facendo le spese più imponenti. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa, è curata da Giusy Caroppo, e promossa da a/political con sede a Londra, dalla Galleria Giampaolo Abbondio di Todi e dalla piattaforma Circuito del Contemporaneo.