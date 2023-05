"Buca in via Giovanni Randaccio che prende l'intera lunghezza della strada"

Via Giovanni Randaccio · Porta a Lucca

Via Giovanni Randaccio · Porta a Lucca

Gallery



A Pisa in via Giovanni Randaccio esiste una buca per l’intera lunghezza della strada. La buca è li da anni, scritto al Comune di Pisa, niente la buca rimane. Scritto varie volte a Pisamo, nessuna risposta la buca rimane. E si affonda sempre di più.

Col passare del tempo e con il passaggio della macchina pulisci strade, la buca affonda sempre di più. Il ghiaino viene sparso per tutta la strada e contro le auto im sosta. E'È pericolosa si può inciampare e farsi male. Cosa si aspetta per coprire questa buca?

Segnalazione inviata da Giovanni alla nostra mail redazione@pisatoday.it.