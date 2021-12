Cane investito da un'auto in via Matteucci

Ieri c’è stato un incidente (l'ennesimo) intorno alle 18:00, in via Matteucci. La macchina che correva (almeno a 100 Km/h) ha investito un cane sulle strisce pedonali e solo per pochi centimetri non ha toccato la proprietaria. Senza fermarsi ha continuato a correre.

Troviamo assurdo come, dopo anni di richieste durante i quali sono stati investiti e uccisi persone e animali, il Comune non agisca per inserire delle telecamere o autovelox.

