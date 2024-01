Cani senza guinzaglio sulla spiaggia di Tirrenia

Ormai da un paio di mesi frequento la spiaggia di Tirrenia per andare a pescare. Durante la mia permanenza ho potuto notare che un'altissima percentuale delle persone che porta i cani in spiaggia li lascia liberi, senza guinzaglio né museruola. Sabato mi sono anche imbattuto nella maleducazione di una donna con 4 cocker tenuti sciolti: prima uno dei suoi cani ha defecato vicino alla mia attrezzatura da pesca, poi di ritorno mi hanno mangiato buona parte delle acciughe che avevo portato come esche. Quando ho fatto presente che i cani devono essere tenuti al guinzaglio questa persona mi ha risposto che lei non ci pensava minimamente a tenere dei cani buoni come agnelli al guinzaglio e che se volevo potevo chiamare i carabinieri, tutto questo mentre andava via offendendomi. Non ho niente contro i cani che rispetto e amo ma se esistono delle regole queste hanno un motivo e vanno rispettate. Sulla spiaggia sono presenti pescatori, persone che corrono, che passeggiano e bambini; non è detto che si debba per forza pestare feci di cane o sobbalzare per la paura di trovarsi un cane che ti rincorre o peggio che spaventa un bambino. Spero che chi di dovere voglia prendere in considerazione la mia segnalazione e che vengano presi provvedimenti. Grazie.

Daniele Musella