Cascina e il verde pubblico "poli opposti"

Segnalo un problema ormai noto che affligge me e credo l’intera comunità che abita su Navacchio e dintorni. Il problema che porto in questa denuncia è l’insufficiente o addirittua assente gestione della manutenzione del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale di Cascina. Tale criticità, che ogni anno ci fa discutere, la ritroviamo presso alcuni giardini comunali in pieno centro ma anche lungo alcune strade periferiche in prossimità delle località ubicate vicino al fosso vecchio come via Battaglino a San Giorgio a Bibbiano. In questo articolo però vorrei focalizzarmi su un giardinetto pubblico ubicato al civico 1806 sulla via tosco romagnola e attiguo al condominio dove abita mia mamma e dove ho un appartamento di mia proprietà. Tale area verde, molto vicina alla scuola primaria di Casciavola, è uno luogo di passaggio dove bambini, adulti ed anziani transitano per poter arrivare alle poste di Navacchio, per arrivare alla scuola primaria, per arrivare alla fermata dell’autobus e ai vari negozi-uffici che vi sono limitrofi. Tale giardino, inaugurato nel 2006, è sempre stato oggetto di discussione per la mancata manutenzione da parte anche delle precedenti amministrazioni ma le condizioni di questo periodo non ha eguali. L’ultimo taglio del prato risale a molto tempo fa dove in quella situazione, senza reale motivo, la ditta che ha effettuato la manutenzione ha in parte tagliato a 30 cm da terra la siepe di alloro deturpandola e altra parte lasciata crescere a dismisura. Inoltre tale obrobrio, sommato ai mastelli della raccolta porta a porta che vi sostano in quella zona tutto il giorno, hanno richiamato in più occasioni animali infestanti e nocivi alla salute di chi vi abita. Spero che l’amministrazione possa intervenire alla riqualificazione dell’area verde e possa finalmente programmare una manutenzione più ravvicinata e più qualificata.