Cascina e il verde pubblico 'i poli opposti' 2° episodio

Gallery







Salve a tutti, vi scrivo per denunciare nuovamente l' abbandono da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti del verde pubblico in un altra zona del Comune di Cascina. Mi trovo in questa occasione in via Battaglino a San Giorgio a Bibbiano a pochi km da Navacchio. Questa via stretta, secondaria rispetto ad altre ma non meno importante, ci permette di raggiungere diverse abitazioni e un centro sportivo equestre conosciuto ed apprezzato da molti ragazzi che lo frequentano. Purtroppo dall' inizio della primavera l'erba infestante ha raggiunto un altezza considerevole lungo il ciglio della sede stradale e ha completamente ricoperto la grossa ed importante fossa di raccolta acque piovane attigua. E' ormai noto che le condizioni atmosferiche degli ultimi anni, oltre ad abituarci a repentini cambiamenti di clima, sono oggetto di vere e proprie bombe d' acqua dove, trovando spesso il nostro territorio impreparato perchè non mantenuto come si dovrebbe, potrebbero arrecare allagamenti e disagi a tutto il paese.... e il Comune di Cascina cosà fa per tutelarsi? Contatta telefonicamente per segnalare l' allerta meteo ma al solito tempo si domentica della cura del territorio... Ma non c'è il detto che dice: Prevenire è meglio che curare? No a Cascina non sempre funziona così.... Ci tengo a sottolineare inoltre che l'erba alta che è cresciuta sul ciglio stradale limita fortemente la visibilità degli automobilisti e non permette di capire dove finisce il manto stradale e dove inizia la fossa. Il tutto rende per chi vi abita ma anche per le numerose persone che vi transitano un forte disagio e, specialmente di notte che la via non è neppure illuminata un rischio per chi la percorre. Nella speranza che l' Amministrazione Comunale di Cascina possa provvedere a ripristinare il decoro e la funzionalità di questa strada secondaria vi porgo i miei saluti.