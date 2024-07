"Cassonetti della plastica con aperture limitate, difficile gettare i sacchi forniti da Geofor"

Segnalo la mia piccola esperienza negativa con i nuovi cassonetti. E' stato un po' fastidioso scoprire d'un tratto che i cassonetti condominiali sono stati tolti - abito a La Cella - per dover quindi usare i cassonetti lungo la strada in via della Vecchia Tranvia. E' certamente meno comodo, per quanto insomma non così problematico, almeno per me. Devo dire però che magari, per un anziano o per chi ha problemi di deambulazione, potrebbe essere un bel fastidio. C'è da attraversare anche un paio di strade.

Comunque, al netto di dover fare la passeggiatina carico di sacchi pieni, perché questo succede e succederà tipo sempre a tutti, mi son trovato davanti anche un altro problema: l'apertura del cassonetto della plastica viene limitata da una specie di divisorio in metallo, che non fa gettare il sacchetto intero. Cioè praticamente impone, a meno di forzature con possibili rotture del sacchetto, di dover aprire e gettare i singoli rifiuti in plastica etc. Non è comodo per niente, perché lo sportello tende a chiudersi con una discreta veemenza, quindi se si è da soli - o anziani - tenere aperto e gettare singoli rifiuti ripescati dal sacchetto è parecchio scomodo. Non so, è un modo per revisionare i rifiuti gettati? Perché questo limite, se i sacchini stessi sono forniti 'standard' da Geofor? Almeno fateci aprire e buttare il sacchetto in un colpo solo!

