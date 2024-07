Cena di classe "Cinquant'anni, oggi come ieri"

Gallery



Era l’estate del 1974 quando al Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa conseguirono la maturità gli studenti della V L (da cui il termine “Vuellini” con cui amano definirsi) che hanno deciso di ritrovarsi, nei giorni scorsi, in un ristorante del nostro litorale per festeggiare, con una cena, il 50esimo anniversario dal diploma. A dire il vero anche in passato sono stati festeggiati altri anniversari (25esimo e 45esimo) e dalla fine del 2017, quando la classe si è ri-formata, le occasioni di incontro sono diventate molto frequenti. Ma sicuramente la cena del 50esimo ha avuto un sapore del tutto particolare e ha rinsaldato l’affetto e l’amicizia che li tiene uniti. Per l’occasione si sono regalati una targa che renderà duraturo nel tempo il ricordo di questo importante traguardo. Dal registro risultavano presenti: Lucia Bardelli, Anna Bartorelli, Giancarlo Becucci, Alfonso Cristaudo, Cinzia Del Chiaro, Di Prete Teresa, Daniele Gennari, Fabrizio Ghelarducci, Silvia Gozzini, Patrizia Mattii, Bruno Milia, Paolo Morini, Alessandro Parra, Donella Prosperi, Angela Redomi, Francesco Riganello, Michela Rossi, Andrea Sbrana, Fabio Sbrana, Laura Tognetti.