Caos al centro vaccinale via Bellatalla

Volevo segnalare la situazione di completa disorganizzazione che si riscontra al centro vaccinale. Situazione che spesso richiede l'intervento dei Carabinieri. Gente "ammassata" all'esterno sotto il sole, senza nessun riparo e limitati posti a sedere soprattutto per le persone anziane, in attesa di ricevere informazioni a voce dal personale presente. E questo comporta, per poter ascoltare tali informazioni, assembramenti senza rispetto alcuno delle norme sul distanziamento. Nessun pannello informativo, nessun cartello che indichi almeno la fila da seguire in base al vaccino da ricevere. Solo confusione! Per fortuna la situazione migliora una volta che si arriva all'interno del centro vaccinale e si aspetta il proprio turno per la vaccinazione.