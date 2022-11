Gallery



Sono ormai anni che in questo cestino in viale Bonaini adiacente galleria a due metri dai cassonetti interrati si verifica l'abbandono di spazzatura che dovrebbe essere buttata negli appositi contenitori, differenziando i materiali. Si richiede un intervento urgente anche con ausilio di telecamere, per ovviare a situazioni che si creano in modo espodenziale.