Chiusura della Piazza San Francesco a Pisa

La chiusura di Piazza San Francesco a Pisa, allo stato attuale, rende difficoltoso un tempestivo accesso a mezzi di soccorso quali ambulanze, vigili del fuoco, etc. All'interno della piazza è presente l'accesso a tre scuole: l'asilo nido 'Coccapani', la primaria 'Nicola Pisano' e la secondaria 'G. Carducci' dell’Istituto Comprensivo Statale L. Fibonacci. Come famiglie riteniamo che il provvedimento di chiusura della piazza debba essere rivisto e permettere l'accesso sicuro e comodo a pedoni con passeggini, biciclette con carrelli per portare i bambini, mezzi di soccorso e la possibilità di sostare temporaneamente con le auto negli orari di ingresso e uscita da scuola. Questo ultimo aspetto è ancora più importante per le famiglie con bambini nella fascia 0-3 anni e per le famiglie con un componente con disabilità, alle quali deve essere garantito un accesso sicuro e agevole.