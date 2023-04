Coltano ancora una volta senza acqua

Stamani sabato 15 aprile Coltano si sveglia ancora una volta senza acqua! Il disservizio è sempre più frequente, si parla di circa 2 giorni a settimana, a causa di continue rotture di una tubazione fatiscente, e in alcuni tratti ancora in eternit. Acque spa continua a rattoppare la tubazione, invece di sostituirla, nonostante la popolazione chieda che venga fatta nuova da anni. Con tutta la siccità che abbiamo non mi sembra il caso di buttare l'acqua in questo modo, e causando continui disagi alla popolazione!