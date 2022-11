Siamo al trafficatissimo incrocio fra via Andrea Pisano, via Federico Tesio, via Due Arni e via Thomas Rook. Si può fare qualcosa per eliminare questo scempio? A cosa serve questo enorme cortile 'pattumiera'? Non si potrebbe usare (almeno) parte del cortile per costruire una rotonda che diminuisse i rischi e ci avvicinasse ad un paese civile?