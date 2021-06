Dal vostro notiziario del 12 maggio 2021: Il Cup diventa 2.0: da giovedì via libera alla prenotazione on line delle prestazioni sanitarie. Anche oggi ho provato a prenotare ma Pisa non è ancora compresa. Vi hanno raccontato una fandonia, quel che è peggio è che non c'è nemmeno un numero di telefono per la zona di Pisa. Siamo sempre in toscana o ci hanno tolto?