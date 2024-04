Degrado consapevole da parte di Geofor

Gallery







Segnalo un grave episodio avvenuto il 24 aprile a Pisa in via Gabba. Alle ore 14 un camioncino della raccolta dei rifiuti Geofor si è fermato in via Gabba 26 per raccogliere i rifiuti dai contenitori posti fuori dal fabbricato. Mentre i due operatori svolgevano il loro lavoro, un sacco è fortuitamente caduto a terra aprendosi e perdendo del materiale (allego foto), gusci d'uovo, frutta, fazzoletti e altri tipi. I due operatori sono saliti sul camion e sono andati via, lasciando di fatto un porcile in mezzo alla strada. Io (e altre macchine) ero dietro che attendevo la fine delle operazioni, ho provato a suonare il clacson per richiamare l'attenzione ma con zero successo. E' giusto segnalare il grave episodio a tutta la comunità per portarlo all'ettenzione di tutti i cittadini su come vengono gestite le profumate tasse della Tari che si pagano.