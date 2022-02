Degrado e inciviltà al Parco Falcone e Borsellino

Gallery











Accessibile da via dell'aeroporto potrebbe essere una piccola oasi verde di relax e tranquillità per chi arriva in città o per le famiglie del quartiere. La sua posizione appartata e nascosta invece che per la tranquillità è particolarmente allettante per incivili che lasciano il parco in condizioni pessime. Si aggiungono i proprietari dei 'tanto amabili cagnolini', che nonostante la vicina area di sgambamento di via Santa Bona e nonostante i cartelli di divieto, preferiscono far fare i bisogni ai 'loro amabili', nel parco dove sono presenti i giochi per i bimbi.... Che aggiungere?