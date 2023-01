Gallery





In fondo al parco pubblico della Cittadella, parco frequentato anche da molti bambini, con giochi a loro dedicati, si trova una zona di degrado, con rifiuti di vario genere, che non viene mai o quasi mai ripulita, e che dà l'impressione di essere luogo frequentato da tossicodipendenti (in passato viste anche siringhe). Ci sarebbe bisogno di una maggiore vigilanza su questi luoghi pubblici