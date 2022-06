Degrado in via Piave: tra rifiuti, animali e erba alta

Sono un esercente di via Piave. Dopo diverse segnalazioni che abbiamo fatto sia come cittadini che commercianti, veniamo rimbalzati da un posto all’altro e non ci rimane altro che far vedere a tutti lo scempio che c’è.

Questa è la situazione presente vicino al parcheggio destinato al turista che arriva per visitare la nostra città. Ci sono sporco e animali che iniziano a frequentare l'area ovviamente; per non dire delle zanzare e dell’odore che l'erba alta inizia a mandare.