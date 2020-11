Nel vialetto che collega Via Sant'Agostino - Coop (San Giusto) viviamo nel degrado: sporcizia in terra, vestiti abbandonati, feci dei cani ovunque, luci e muri rotti, gli alberi sradicati, presenza di siringhe e animali morti come topi. Chiediamo interventi urgenti e l'installazione di telecamere. Il tratto è frequentato da tantissimi bimbi quotidianamente (per raggiungere le scuole) e da persone che si recano al supermercato Coop o altro.