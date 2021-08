Degrado nell'area Navicelli, tratto parallelo alla via Aurelia

Tutti i giorni faccio l’Aurelia per motivi di lavoro e non posso vedere un area abbandonata a se stessa. Tra i pini lungo la carreggiata, troviamo rovi, arbusti, erba alta e piu indientro, alberi piantati ormai secchi da anni lungo quel che doveva essere un bel sentiero pedonabile parallelo alla stessa via Aurelia. Insomma una intera area completamente avvolta dall’erba. Infine anche il povero ulivo che fu messo per l’inagurazione completamente abbandonato da quel giorno come potete vedere in foto. Un brutto biglietto di ingresso per Pisa. Le cose vanno curate e mantenute costantemente.