La situazione alla vecchia stazione del Cpt ormai è allo sbando, mentre aiutavamo un anziano a recuperare i documenti rubati e buttati all’interno dello stabile, ormai in mano ai balordi, un uomo ci urinava accanto come se fosse nel bagno di casa. Siringhe per terra, urina e feci, spazzatura di ogni genere e all’interno dello stabile giaciglio di fortuna per tossicodipendenti. Fate qualcosa!