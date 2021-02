Discarica in via Battelli nel parcheggio di fronte a ScarpaMondo. Ogni giorno l‘area si trasforma in una discarica. Cartacce, tagliandini del parcheggio a pagamento, rifiuti di ogni tipo, tutto a terra. Una vergogna. Non potrebbero essere installati dei cestini? Questo ovviamente non insegnerà le buone maniere agli incivili ma almeno toglierà loro un alibi. I cestini in una città sono essenziali e questa area ne è completamente sprovvista.