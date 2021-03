Se lasciate i monopattini nel mezzo al marciapiede davanti alla sede dell’Unione Italiana Ciechi di Pisa potreste far inciampare persone con disabilità visiva! Cerchiamo di mettere i monopattini in luoghi dove non ostruiscono il passaggio a sedie a rotelle, persone che deambulano con il bastone, passeggini, ecc