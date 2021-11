Via San Francesco, 4 · Centro Storico

Non ho idea di chi distribuisca gli annunci immobiliari a Pisa certo è che vedere un distributore con i giornalini ormai mummificato da sole e pioggia proprio accanto alla povera chiesa di San Francesco sembra quasi una beffa.... mi chiedo cosa impedisca ai proprietari dei negozi vicini di rimuoverla. Purtroppo siamo noi cittadini in primis a non amare questa città.