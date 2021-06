Via Silvestro Centofanti, 364 · Pratale

Via Silvestro Centofanti, 364 · Pratale

Parco Don Bosco. Sempre più di frequente gli abiti del contenitore Coccapani vengono prelevati e abbandonati nel parco rendendo uno spazio dedicato ai bambini un’area tutt’altro che igienica. Non potrebbe essere spostato o meglio ancora eliminato come già è stato fatto in altri punti del quartiere?