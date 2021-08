Deiezioni storni in via Nicola Pisano e clinica ostetrica al S. Chiara

Via Nicola Pisano, 54 · Centro Storico

Da oltre un mese, la sera si radunano migliaia di storni e stazionano tutta la notte coprendo di guano tutta l'area intorno alla clinica comprese le abitazioni e la via nicola pisano con le vetture ivi parcheggiate. Le richieste di attivazione dei dissuasori per gli storni, inoltrate alla direzione Azienda Ospedaliera, quest'anno sono state ignorate e i cittadini (residenti e non) godono delle situazione (deiezioni...).