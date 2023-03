Disalimentazione programmata E-Distribuzione senza preavviso

Ieri 2 marzo 2023 in prima mattina nella zona di Tirrenia si è verificata l'interruzione di fornitura elettrica da parte di e-distribuzione causando non pochi disagi agli utenti (341 in totale): cancelli bloccati, avvolgibili elettrici lasciati aperti o rimasti chiusi, antifurto con la sirena attiva, ecc). In un primo momento si pensava ad una interruzione momentanea, poi approfondendo si è scoperto che l'interruzione era stata programmata quale intervento di manutenzione e che sarebbe durata fino al pomeriggio. Indiscutibilmente l'intervento era necessario perchè ultimamente si notavano brevi interruzioni sia di notte che di giorno e speriamo che con la riparazione di ieri tutto abbia ripreso a funzionare regolarmente, però sarebbe stato utile che e-distribuzione avesse preventivamente avvisato gli utenti come generalmente vedo fare in città: un bell'avviso cartaceo ad ogni portone o palo della luce. Sicuramente avremmo avuto minori disagi.