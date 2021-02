Ormai da diverse settimane, nei pressi della ferrovia, in fondo alla via Aldo Moro, vengono abbandonati sacchi di spazzatura con conseguente degrado ambientale e inquinamento nella zona. E' intollerabile che in pieno centro accadano queste cose e che nessuno interviene, Ferrovie o Comune, dato che la cosa perdura da circa due mesi.

Segnalazione inviata alla nostra pagina Facebook da Salvatore.