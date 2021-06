Si prega gentilmente d'estate di effettuare manutenzione rete fognaria intasata da aghi di pino e sporcizia e cercare una soluzione per i frequenti allagamenti invernali nella zona via Betti via Landi via Vesalio liceo Buonarroti, l'area è depressa geograficamente e tutta in discesa le acque piovane non vanno verso la strada allargando palazzi e garages sopratutto nella zona confinante con il terrapieno che costituisce il retro del liceo Buonarroti, ogni anno dobbiamo subire ingenti danni. Grazie