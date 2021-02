Colignola, Mezzana, Ghezzano: ogni sera sono in queste condizioni al buio più totale nonostante varie segnalazioni di noi abitanti a chi di dovere. E ogni volta la stessa risposta: grazie della segnalazione provvederemo a chi di dovere. E non si capisce chi siano coloro che si devono occupare di risolvere. Di giorno sono accesi i lampioni ma appena fa buio si spengono. Non siamo in sicurezza.