Disservizi e multe in via Derna a Pisa

Vorrei segnalare che davanti al Centro Diurno 'L'Orizzonte' situato a Pisa in via Derna 15 sono ancora segnalati quattro posti auto per disabili che servivano alle ambulanze per il trasporto degli ospiti del centro. Peraltro l'istituto è chiuso da oltre un anno e mezzo gli stalli rimasti riservati al centro. Mi chiedo come mai, vista la carenza di parcheggi vicino all'ospedale, non siano ancora stati trasformati in strisce blu. Questa negligenza oltre a danneggiare i residenti e gli altri automobilisti, danneggia a mio parere anche il comune visto che non incassa il pedaggio di quattro stalli. Inoltre vista la chiusura del centro si parcheggiava liberamente senza che nessuno abbia mai alcuna sanzione fino a sabato 10 aprile, quando ho trovato una multa di 87 euro più la penalizzazione di due punti tolti dalla patente. Io pagherò, perché formalmente in torto, ma mi restano molti dubbi sull'efficienza dell'amministrazione della città.