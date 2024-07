Disservizio raccolta rifiuti porta a porta via Fagiana Sud

Sono a segnalare l'ennesimo disservizio riguardante il ritiro rifiuti porta a porta. In via Fagiana Sud numeri da 108 a 130 lunedì 8 luglio non sono stati ritirati i sacchi dei rifiuti multilaterale, dopo varie solleciti al call center Geofor la situazione ad oggi è quella che si vede in foto. Io vivo in questa zona da un anno e ormai ho perso il conto di quante volte è saltata la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo poi recuperata con passaggio straordinari ma una situazione così per cinque giorni non si era mai vista! Capisco che sia una zona periferica ma questo non deve essere una scusante per tali disservizi visto quanto tutti noi paghiamo di Tari.

Si fa tanta pubblicità alla raccolta differenziata ma non mi sembra che qui venga gestita in modo efficace ed efficiente, onestamente tutto questo porta a chiedersi perché uno dovrebbe continuare a fare la raccolta differenziata e a non buttare da altre parti i propri rifiuti! Fortunatamente io e i miei vicini siamo cittadini civili e coscienziosi e nessuno farebbe una cosa del genere ma non è più possibile sopportare tale situazione. Si parla tanto di tassazione puntuale in base alla produzione dei rifiuti, cosa che vede il mio favore, ma perché non facciamo una Tari con lo sconto per i disservizi? Ogni volta che salta la raccolta dei rifiuti mi vengono accreditati cinque euro! Da un rapido conto quest'anno non avrei pagato un euro di tassa! Forse se si gestisse così la cosa pubblica scommetto che il servizio funzionerebbe eccome!

Segnalazione inviata da Cristian alla nostra mail redazione@pisatoday.it.