Finto tecnico prova la truffa del gas al Cep

Vorrei segnalare che in zona Gagno il giorno 4 i miei suoceri sono stati vittime di una tentata truffa fortunatamente sventata. Un finto tecnico del gas, con cartellino che riproduceva il logo di 'Acque' e abbigliamento da lavoro, si è presentato al cancello dicendo che, durante dei lavori sulla strada, del metano si era riversato nelle condutture dell’acqua contaminandola. Ha detto che per controllare se l’acqua fosse stata effettivamente pericolosa avrebbe dovuto fare dei rilevamenti all’interno dell’abitazione.

È stato fatto entrare e ha fatto finta di misurarne la purezza, giungendo alla conclusione che i signori fossero in pericolo. Inoltre, ha chiesto di aprire lo sportello del gas, e vi ha spruzzato sopra una sostanza che riproduceva l’odore di una perdita di gas. Sospettiamo che abbia utilizzato anche una qualche sostanza narcotizzante poiché una delle due vittime si è sentita come 'stordita' e con difficoltà a rimanere lucida. Contemporaneamente, per rendere la situazione più veritiera, parlava con una ricetrasmittente con un altro uomo che, in tono minatorio, paventava ai due signori gravi sanzioni qualora non avessero seguito le indicazioni del collega. Dopodiché ha suggerito di porre all’interno del frigorifero tutti i metalli preziosi presenti all’interno dell’abitazione, poiché la perdita di gas li avrebbe inevitabilmente danneggiati.

A quel punto la signora ha intuito il raggiro e ha dichiarato di voler chiamare i vigili e i pompieri per chiedere conferma dell’accaduto, e di mostrarle dove fosse avvenuto il danno all’acquedotto. L’uomo, sentendosi smascherato, ha abbandonato l’abitazione e con fare arrogante se n’è andato. Aveva all’incirca 50 anni e un marcato accento dell’est; impossibile riconoscerlo con certezza perché portava una mascherina sul volto.

Segnalazione inviata da Sara alla nostra pagina Facebook.