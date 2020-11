Folla sul lungomare di Marina di Pisa: "Limitare gli accessi almeno nel fine settimana"

Vorrei segnalare la grave situazione che sta coinvolgendo il litorale e, in particolare, Marina di Pisa. Domenica pomeriggio il lungomare era pieno di persone (molte anche senza mascherina), tanto da non riuscire a camminare. È necessario intervenire per limitare quantomeno gli accessi il sabato e domenica!

Segnalazione inviata da Anna, residente sul litorale