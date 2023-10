Fosso del Mulino in degrado

Gallery









Il Fosso del Mulino è un canale storico "scavato nel X secolo originariamente collegava Pisa a San Giuliano, facendo confluire le acque del vicino canale Ozzeri (tratto rimasto dell'Auser), per trasportare i marmi dalle cave del Monte Pisano. Grazie al duca Cosimo I nel 1568 iniziarono i lavori per il prolungamento del canale verso Ripafratta".



Oggi è in completo degrado, andrebbe pulito il fondo dai fanghi che si sono accumulati negli anni e sarebbe un bellissimo canale, sia per gli abitanti di San Giuliano, sia per i turisti. Ovviamente Fiumi e Fossi ed il Comune sono latitanti.