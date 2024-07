Frequenti interruzioni di energia elettrica e internet a Tirrenia

A Tirrenia, da un po’ di tempo, forse per il massiccio utilizzo di condizionatori, l’energia elettrica ha delle piccole interruzioni di pochi secondi, sufficienti però a far scattare allarmi e mandare in tilt le centrali telefoniche. A seguito di queste microinterruzioni infatti, molte utenze di linea fissa si ritrovano per ore se non addirittura per giorni senza segnale, sia di fonia che di accesso ad internet. Contattando Tim, un messaggio registrato ci avvisa che nella zona è presente un guasto che è stato già preso in carico da un operatore e che avviseranno non appena la linea sarà stata ripristinata. Questo protocollo è ormai lo standard e qualcuno si sta chiedendo, appurato che le microinterruzioni di energia elettrica producono questo disservizio, perché non adottare misure semplici (vedi gruppi di continuità) in grado di prevenire l’anomalia invece che di lasciare senza comunicazione e servizi correlati ad oggi essenziali per ore o giorni per poi dover inviare uno o più operatori? Recentemente ci sono stati rincari annuali in bolletta motivati dal miglioramento della rete, ma pare siano serviti a ben poco.