Furti in auto in San Rossore

Volevo segnalare che oggi verso le 16 in San Rossore, mi sono allontanata 200 metri dalla macchina con i bimbi piccoli, chiudendola a chiave. Dopo 5 minuti ho visto una macchina bianca che si fermava dietro la mia, mi sono avvicinata, ma la macchina era sparita; mi avevano sfondato il vetro portandomi via tutto quello che avevo in macchina, tra cui uno zaino nero della Guess. Le guardie mi hanno detto che anche nella mattinata un altra donna era stata derubata, sempre da una macchina bianca.