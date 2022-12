Furti zona San Marco San giusto

Vorrei portare all'attenzione l'incredibile numero di furti avvenuti in zona San Marco e San Giusto, non ultimo quello avvenuto presso la scuola media Fucini. Ad oggi nonostante i danni ricevuti e le denuncie fatte alle autorità competenti nulla è cambiato. Il parchino dietro allo stabile della ex circoscrizione all'imbrunire si trasforma in una piazza di spaccio con conseguente rischio per l'incolumità di noi residenti. Vi chiedo di dar visibilità alla mia segnalazione così da altare il livello di attenzione da parte dell'amministrazione comunale.