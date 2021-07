Via Silvestri, 12 · Centro Storico

Nel primo pomeriggio di venerdì 9 luglio in pieno centro, alla pizzeria del Galileo in via Silvestri, hanno sfondato il vetro temperato sopra la porta d'ingresso e si sono introdotti rubando il fondo cassa di circa 200 euro. Probabilmente gli stessi che avevano compiuto il medesimo furto un anno fa viste le modalità.