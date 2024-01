Gatto come in foto si aggira da qualche giorno a Porta a Mare in via Minore, zona sottostazione Enel. E' bianco e con chiazze grigie, maschio, ben messo. Miagola, si avvicina alle persone ma non si fa accarezzare. Ho fatto questa foto da lontano stamattina. Qualcuno lo riconosce, lo ha smarrito? Per info whatsapp 3669396705. Michele