Il giallo al femminile sale in cattedra nell'Università di Pisa grazie alla scrittrice Paola Alberti e alla professoressa Rita Biancheri. Lunedì 14 novembre, alle ore 18:00, nel Polo Piagge, nell'ambito del seminario su Cultura di genere e società tenuto dalla professoressa Biancheri, docente del Dipartimento di Scienze politiche, Alberti, che è laureata in Italianistica nel nostro ateneo ed è stata allieva di Dacia Maraini, terrà una lezione sulle scrittrici che hanno fatto la storia del giallo e sulla sua esperienza di presidente del Premio Europa (www.cattivabambina.it), che è nato a Pisa ed è l'unico in Italia rivolto alle donne che scrivono racconti polizieschi e noir. Il Premio Europa, nelle varie edizioni, ha dato riconoscimenti ad autrici come Margherita Oggero, Teresa Ciabatti e Nadia Fusini.