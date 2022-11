Illuminazione pubblica assente in via Falcone a Pisa

Da qualche giorno nella zona di Porta a Lucca, in via Falcone, l'illuminazione pubblica è completamente assente. Se il Comune di Pisa intende risparmiare per il caro bollette forse è il caso di rivedere la propria scelta vista la zona periferica priva totalmente di fonti di luce anche private. Magari si può ridurre parzialmente l'illuminazione, in ogni zona della Città, piuttosto che penalizzare totalmente soltanto alcune zone. Anche in questa zona si pagano le tasse per i servizi, e la sicurezza ci sta a cuore.