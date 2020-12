In attesa dell'incidente mortale

È solo una questione di tempo. Prima o poi ci scappa il morto. La frazione della Fontina di S.GIULIANO TERME, è attraversata per tutta la sua lunghezza da Via Carducci, che ne è l'arteria principale e sulla quale si affacciano decine di attività commerciali, studi professionali, negozi, aziende, ecc. . Tali attività, non la strada, finiscono alla piccola rotonda dalla quale si procede, in senso unico, verso Pisa. Da questa rotonda si può accedere, sulla destra, al parcheggio del Carrefour.. Come tutte le rotonde, auto, moto, autobus, camion, la percorrono in senso antiorario, potendo anche ritornare indietro. Ebbene, abitandoci proprio accanto, sono testimone giornaliero, da cinque anni, delle decine di mezzi di tutti i tipi (circa 200 al giorno in media) che tagliano la rotonda,sulla sinistra, anche a forte velocità, in direzione Pisa. Questa è una manovra da criminali, sia perchè possono scontrarsi frontalmente con le auto che, tornando regolarmente indietro dalla rotonda,, non hanno modo di frenare in tempo, sia perchè dalla parte di Pisa provengono pedoni, donne con bambini, anziani, biciclette che attraversano la strada, ignari del pericolo mortale. Invito chi di dovere a prendere tutte le iniziative necessarie ad impedire materialmente e definitivamente che questi criminali taglino la rotonda sulla sinistra.