Incidente con auto ribaltata ieri intorno alle ore 15 in zona La Fontina, all'altezza dell'uscita del parcheggio del Carrefour di Ghezzano. Sono seguiti forti rallentamenti e deviazioni per la navetta di CPT. Non conosco la dinamica dell'incidente ma deve essere stato qualcosa di grave data la forte mobilitazione di pattuglie e soccorsi dal centro di Pisa e San Giuliano Terme.