Incidente a veicolo fermo

Martedì 14 maggio, intorno alle ore 21.45/22.00, in via G. Dell'Omodarme (nella parte di strada chiusa), un furgone bianco è venuto addosso alla mia macchina, in retromarcia (i pezzi del suo fanale posteriore erano in terra, vicino alla mia auto), proseguendo poi in via Ghisleri. Se qualcuno avesse delle videocamere presso la propria abitazione/il proprio esercizio tra via Ghisleri-via dell'Aeroporto-via Pardi o avesse visto questo furgone e/o la sua targa, può contattarmi al n. 3404633643