Incidente in via San Zeno il primo maggio: "Cerchiamo testimoni"

Nel pomeriggio del 1° Maggio un'Audi A1 rossa tettino nero ha urtato due auto in sosta in via San Zeno 143 a Pisa, sbattendo una delle due addosso ad una terza auto. Il conducente dell'auto se n'è andato senza lasciare i suoi dati.

Se qualcuno ha assistito è pregato di contattarci e lo ringraziamo.

Se il proprietario dell'auto ci volesse contattare potrebbe evitare una denuncia che è in corso di formalizzazione a seguito verifica di telecamere che lo hanno ripreso. Grazie anticipato a coloro che vorranno aiutarci condividendo.

Segnalazione inviata da uno dei tre proprietari, contatto Pier Giorgio 3386730396