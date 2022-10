Gallery



Tutti i giorni ci troviamo difronte a questi cumuli di materiale di carta, ma pure di materiali non divisi e mischiati, i contenitori spesso non sono pieni e mi sorge il dubbio che ci sono utenti che non hanno la tessera per aprire i contenitori, non ci sono controlli e nemmeno telecamere, che potrebbero fare chiarezza o semplicemente fare in modo che non diventi una discarica a cielo aperto.