Incuria e furti al cimitero di Casciavola

E' la seconda volta che rubano i fiori nella mia cappella, al cimitero di Casciavola: Qualche tempo fa era anche stata tolta la cornice di marmo che circondava la lapide di mio padre, rimossa evidentemente con mezzi adatti, perché non avevo trovato frammenti in terra. Dalla foto è evidente lo stato di trascuratezza. Dal momento che esistono persone che non hanno alcun rispetto, sarebbe opportuno che i cimiteri venissero dodati di telecamere e che si provvedesse a svuotare i cassonetti, altrimenti la mancanza di rispetto è anche da parte di coloro che dovrebbero mantenere il decoro.